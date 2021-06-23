يبدو أن مدافع الراقي سيرحل بالصيف

قد يخسر النادي الأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل واحد من لاعبيه المميز في ظل فشل الإدارة الحالية برئاسة ماجد النفيعي، في الوصول إلى اتفاق مع محمد آل فتيل؛ مدافع الفريق.

مدافع الراقي ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ودخل المسؤولون في مفاوضات معه منذ فترة طويلة، لكن حتى الآن لم يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي.

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وفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن آل فتيل رفض العرض المقدم من الإدارة الحالية من أجل تجديد عقده، وبذلك لن يستطيع اللحاق بمعسكر إعداد فريقه للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن رفض اللاعب للعرض جاء نظرًا لتخفيض إدارة النفيعي العرض المالي المقدم له من قبل الإدارة السابق برئاسة عبد الإله مؤمنة، موضحة أنه بدأ التفكير في العروض الأخرى التي يمتلكها، حيث وصلته شفهيًا.

فتيل شارك الموسم الماضي في 29 مباراة مع النادي الجداوي، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع اثنين آخرين.

مصادر "جول" كانت قد أكدت أن العالمي قدم عرضًا للاعب الراقي يتخطى ما قدمه له ناديه بمليون ريال، في ظل اقتناع البرازيلي مانو مينيزيس؛ المدير الفني للنصر، بقدراته. (طالع التفاصيل)