مفاجأة - فايلر يرفض ضم كهربا للأهلي "لم يعجبني أدائه"

المدرب السويسري كان متابعًا للاعب وقت احترافه في سويسرا

عقد محسن صالح؛ رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي المصري، أول اجتماع له عقب توليه المسؤولية مع السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، لدراسة احتياجاته خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

صالح تولى منصب رئيس لجنة التخطيط خلفًا لطه إسماعيل، الذي رحل لتعارض عمله في الاستديوهات التحليلية مع ما تنص عليه لوائح الأهلي، من ناحية الجمع بين العمل بالنادي والعمل الإعلامي.

ووفقًا لبرنامج "سوبر تايم" فإن فايلر طلب التعاقد مع لاعب في مركز الجناح الأيسر، مرشحًا لاعبين للتفاوض معهما إلا أنه استبعد محمود عبد المنعم "كهربا"؛ محترف أفيش البرتغالي.

وأوضح البرنامج أن المدرب السويسري أكد للجنة التخطيط أنه لم يعجبه أدائه خلال الفترة الأخيرة، بجانب أنه كان متابعًا له خلال فترة احترافه بسويسرا ولم يقتنع به كذلك.

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بجانب الجناح الأيسر، طلب مدرب الشياطين الحمر ضم لاعب أجنبي في مركز المهاجم، لكنه لم يحدد بعد أيٍ من الأجانب سيرحل، وإن كان أقربهم الأنجولي جيرالدو.

يذكر أن كهربا أكد عودته إلى مصر في يناير المقبل، لكنه لم يكشف عن وجهته المقبلة، وإن كانت كافة التقارير كانت تؤكد أن الأهلي سيتعاقد معه.

ويتهم الزمالك اللاعب بالهروب من صفوفه، رافضًا إرسال بطاقته الدولية إلى ناديه البرتغالي، ليضطر الأخير لاستخراج بطاقة مؤقتة له.