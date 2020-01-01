خلاف بسيط يعطل تجديد السومة لعقده مع الأهلي

العقيد يدخل الفترة الحرة بيناير المقبل

كشف الإعلامي طارق النوفل عن سبب عدم تجديد السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، لعقده مع الراقي حتى الآن، رغم فتح باب التفاوض معه منذ فترة طويلة.

السوري يدخل الفترة الحرة بيناير المقبل، وتلقى عدة عروض من داخل المملكة وخارجها، للرحيل عن النادي الجداوي إلا أن مسؤولي الأخير يحاولون تجديد عقده والإبقاء عليه.

اقرأ أيضًا | على طريقة ميسي | الحارس الأكثر تلقيًا لهدايا السومة بعد لقب "الهداف التاريخي"

المزيد من الفرق

وقال النوفل، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "إذا خرج السومة من الأهلي لن ينتهي، وعلى الإدارة أن تحافظ عليه قدر المستطاع، لأنه أسطورة أو أيقونة أهلاوية، إذا بقى بالأهلي واعتزل به، سيكون هذا من أهم نجاحات هذه الإدارة".

وأضاف: "المعلومة التي لدي أن السومة أقرب للتجديد للأهلي، لكن الخلاف على عدد سنوات التجديد، واللاعب يرغب بشدة في البقاء بجدة، هناك شبه اتفاق على التجديد، لكن القضية بعض البنود، حتى الآن لم يوقع رسميًا، لكن ربما يحدث خلال الساعات المقبلة".

#الدوري_مع_وليد | طارق النوفل: يجب على إدارة الأهلي أن تحافظ على السومة.. المعلومة اللي عندي أن الاختلاف بين السومة وإدارة الأهلي هي فترة التجديد فقط.#قناة_SBC pic.twitter.com/JIjewdGQm7 — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) December 29, 2020

العقيد صاحب الـ31 عامًا شارك الموسم الجاري في تسع مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها ستة أهداف، وصنع هدف وحيد.

وبشكل عام، خلال ست سنوات قضاها السومة بالراقي، خاض 192 مباراة، وسجل 171 هدفًا، وصنع 22 آخرين.