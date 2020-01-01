مؤشر جديد يؤكد اقتراب رحيل عبد الفتاح عسيري عن الأهلي

صاحب الـ26 يرفض التجديد للراقي

تزداد المؤشرات يومًا تلو الآخر حول رحيل عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الأهلي السعودي، عن صفوف فريقه، خاصةً بعدما رفض العرض الأخير المقدم من ناديه.

صاحب الـ26 عامًا يدخل الفترة الحرة بعقده مع النادي الجداوي في يناير المقبل، ويحق له وقتها التوقيع لأي نادٍ آخر في الشتاء المقبل، على أن ينضم له بنهاية الموسم مجانًا.

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بحسب ما أكدته مصادر "جول" من قبل فإن إدارة الراقي برئاسة عبد الإله مؤمنة تسعى جاهدة لتجديد عقد عسيري، مقدمة له كافة الإغراءات إلا أنه حتى الآن لم ينل إلى عرض مقدم له رضاه. (طالع التفاصيل)

نايف هزازي؛ مهاجم العدالة الحالي والنصر والاتحاد والشباب السابق، قدم للجماهير مؤشرًا جديدًا حول رحيل الجناح الأيمن عن الأهلي، إذا كتب اسمه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، معلقًا: "الله يوفقك" مصحوبة بقلوب زرقاء.

وفسرت الجماهير رسالة هزازي المثيرة إلى اقتراب لاعب الراقي من ارتداء قميص الهلال، لكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي.

نايف هزازي يثير الجدل عبر سناب شات عن عبدالفتاح عسيري 👀🔥 pic.twitter.com/R7DWWeFLyo — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 27, 2020

يذكر أن عسيري بدأ مسيرته الكروية في نادي نجران، ومنه إلى الاتحاد في عام 2012 وبعد أربعة مواسم انتقل إلى الأهلي.

وشارك صاحب الـ26 عامًا في 18 مباراة بالموسم الجاري بمختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.