رسميًا - الأهلي يغلق ملف ستانسيو

الراقي تجنب عقوبات الاتحاد الدولي إثر شكوى سبارتا براج

أعلن النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، انتهاء أزمة الروماني نيكولاي ستانسيو؛ لاعب الفريق السابق، وتسوية كافة المستحقات المالية بالصفقة.

الراقي كان مهددًا بعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "كاف"، على إثر تأخره في سداد كامل المقابل المادي في الصفقة لنادي سبارتا براج التشيكي.

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ووفقًا لبيان رسمي من إدارة النادي الجداوي فإنه الشكوى التي قدمها النادي التشيكي أمام فيفا انتهت، بعد سداد الدفعة الثانية من قيمة صفقة الروماني.

وأوضح الأهلي أنه تم تسوية ملف القضية بالكامل، بجانب تسوية الغرامات المترتبة على تأخير السداد وتجنيب النادي أي عقوبات محتملة.

صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم إلى صفقة النادي الجداوي في يناير عام 2019 قادمًا من سبارتا براج، ولمدة ثلاثة سنوات ونصف إلا أنه لم يستمر أكثر من ستة أشهر.

ورحل ستانسيو عن الأهلي في الصيف الماضي، عائدًا إلى الدوري التشيكي، لكن هذه المرة من بوابة سلافيا براج.

وشارك لاعب الوسط الروماني في عشر مباريات فقط بقميص الراقي، سجل خلالها هدفين، وصنع ثلاثة آخرين.