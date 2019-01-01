الأهلي: قطعنا شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع لاعب ساو باولو

الظهير الأيسر اتفق بالفعل على كافة التفاصيل المادية في عقده مع الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اقترب الأهلي السعودي من إبرام رابع صفقاته الأجنبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض رحيل المصري محمد عبد الشافي؛ ظهير أيسر الفريق.

المحترف المصري رحل عن الراقي بنهاية الموسم الماضي بعد انتهاء عقده، ليعود إلى ناديه السابق الزمالك.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية فإن الأهلي قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع البرازيلي رينالدو دا سيلفا؛ ظهير أيسر ساو باولو، بناءً على طلب من الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق.

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وقال مصدر مقرب من النادي الجداوي للصحيفة: "المفاوضات لم تستغرق وقتًا طويلًا، واتفقنا على كافة الأمور المادية سواء مع اللاعب أو ناديه".

الظهير الأيسر صاحب الـ29 عامًا لم يخض أي تجربة احترافية من قبل، ويلعب لصالح ساو باولو منذ عام 2013، وخاض خلال هذه الفترة تجربيتين إعارة بالدوري البرازيلي، قبل أن يستقر في فريقه الحالي في يناير 2017.

وشارك رينالدو الموسم الماضي في 17 مباراة مع ساو باولو، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع آخر.

يذكر أن الأهلي ضم خلال الصيف الجاري ثلاثة لاعبين أجانب، هم الصربي ألكسيتش، والبوسنيان سريتش وزوكانوفيتش.