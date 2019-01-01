بسبب دجانيني - فيفا يصدر حكمًا ضد الأهلي والصائغ: ليس لدي علم

فيفا وقع عقوبة على الراقي وفي انتظار أخرى

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد دانتي إليزالدي؛ رئيس نادي سانتوس لاجونا المكسيكي تقديم شكوى ضد نادي الأهلي السعودي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن صفقة الكاب فيردي دجانيني تفاريس؛ مهاجم الفريق.

الكاب فيردي كان قد انضم إلى صفوف الراقي في صيف عام 2018 قادمًا من النادي المكسيكي في صفقة تخطت 10 ملايين يورو، ومن المفترض أن عقده مستمر حتى عام 2022.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن رئيس النادي المكسيكي أكد حصول ناديه على حكم من فيفا بإلزام النادي الجداوي بدفع مبلغ قدره 3.75 مليون دولار قيمة الدفعة الثانية من الصفقة، بجانب غرامة قدرها 350 ألف يورو كغرامة تأخير.

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وأوضحت إليزالدي أن الأهلي تأخر لمدة خمسة أشهر عن دفع قيمة الدفعة الثانية، مؤكدًا تقدمه بشكوى أخرى للاتحاد الدولي لعدم سداد الدفعة الثالثة أيضًا، والتي تقدر بـ3.75 مليون دولار، المفترض دفعها في الأول من يوليو الجاري.

وقال رئيس لاجونا: "لا أدري لماذا يتأخر الأهلي في تسديد الأموال، حصلوا على خدمات أفضل لاعب في الدوري المكسيكي، وعليهم الالتزام بالعقد".

من جانبه، أكد أحمد الصائغ؛ رئيس الأهلي، أنه لم يطلع بعد على الحكم الصادر من الفيفا، مؤكدًا أحقية النادي المكسيكي في المطالبة بحقوقه.

يذكر أن دجانيني شارك بقميص الراقي في 29 مباراة، سجل خلالهم 23 هدفًا وصنع ثمانية آخرين.