الأهلي: وكيل دجانيني يريد إفساد علاقته بناديه من خلال الإدعاءات الكاذبة

المهاجم الرأس أخضري فاجأ الأهلي بقرار رحيله

يتمسك مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بحقوقه كاملة في استمرار المهاجم الرأس أخضري دجانيني تافاريس بصفوف الفريق، رغم قيام الأخير بفسخ عقده من طرف واحد.

المهاجم كان قد قام قبل أيام بفسخ تعاقده من طرف واحد، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، مقدمًا شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مسؤولو النادي الجداوي أصدروا بيانًا رسميًا كذبوا به اللاعب، مؤكدين تسديد كافة المستحقات المالية لجميع اللاعبين، معلنين إتخاذهم الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي. (طالع التفاصيل)

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مصدر مسؤول بالراقي أوضح في تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "أحاديث وكيل دجانيني لا تتجاوز كونها زوبعة إعلامية، وليس لها قيمة، فقط الهدف منها اختلاق الأكاذيب وإفساد علاقة اللاعب بناديه، على أمل نقله والاستفادة المالية من هذه الخطوة".

وأضاف: "موقف الأهلي سليم وقوي، والمسؤولون حريصون على حقوق النادي وعدم التفريط بها، مع حرصهم على تسليم اللاعبين المحترفين سواء الأجانب أو المحليين رواتبهم الشهرية بانتظام دون تأخير".

المصدر بالنادي الجداوي اختتم تصريحاته للصحيفة: "مسؤولو الأهلي يعملون بالتنسيق مع اتحاد الكرة على ترتيب عودة باقي اللاعبين الموجودين في بلادهم حاليًا، ومنهم دجانيني، إذ سننسق عودته بشكل مناسب، وفي حال تخلفه عن الحضور لجدة، سيكون عرضة للعقاب بحسب اللوائح والأنظمة المعنية بتنظيم الأمور التعاقدية بين الأندية واللاعبين المحترفين".

يذكر أن الرأس أخضري شارك الموسم الجاري مع الراقي في 25 مباراة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع اثنين آخرين.

وبشكل عام، مثل دجانيني الأهلي في 56 مباراة، أحرز بها 32 هدفًا وصنع عشرة آخرين.