"جمهور الأهلي لم يحترمني" .. جوزيف دي سوزا يبرر سخريته من الراقي

لاعب الوسط البرازيلي رحل عن الأهلي فاسخًا عقده من طرف واحد

برر البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ لاعب وسط الأهلي السعودي السابق وبشكتاش التركي الحالي، سخريته من الراقي، مرجعًا الأمر إلى عدم احترام الجمهور له.

ما هي مشكلة سوزا والأهلي؟

البرازيلي لعب للراقي منذ أغسطس 2018، حتى سبتمبر 2020، إذ انضم له قادمًا من نادي فنربخشه التركي.

لكنه قبل نهاية الموسم الماضي 2020-21 قرر فسخ عقده مع النادي الجداوي من طرف واحد، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية لعدة أشهر، لينضم بعدها إلى بشكتاش في صفقة انتقال حر.

اللاعب قدم بعدها شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، ورد الأهلي بشكوى أخرى ضده وضد ناديه الجديد، بداعي التضامن لفسخ العقد من طرف واحد دون سبب جدي.

وأكد النادي الجداوي وقتها أن مستحقات اللاعب المالية السابقة تمت جدولتها بالاتفاق معه حتى يونيو 2021، مشيرًا إلى وقوفه بجانبه ودعمه جيدًا خلال مرضه وإصابته.

كيف سخر سوزا من الأهلي؟

عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، كتب أحد جمهور الأهلي على حساب سوزا: "لدينا باولينيو"، في إشارة إلى عدم حاجة الأهلي لسوزا، بعد ضم نجم برشلونة السابق.

وجاء رد جوزيف دي سوزا ساخرًا: "أتمنى أن تدفعوا له"، في إشارة إلى عدم قدرة الأهلي على تسديد مستحقات لاعبيه، لكن البرازيلي عاد وحذف تعليقه.

كيف برر سوزا موقفه؟

الإعلامي الرياضي محمد الشيخي، نشر عتاب أحد المشجعين لسوزا عبر الرسائل الخاصة، إذ قال له المشجع: "احترم جمهور الأهلي، هناك الكثير منهم يحبك، وأيضًا يرأس النادي ماجد النفيعي وأنت تعرفه، أنت مدين لنا بالاعتذار".

ورد لاعب الوسط البرازيلي: "الجمهور لم يحترمني، لذلك قمت بالرد بهذه الطريقة، لكن حقيقةً أتمنى يدفع النادي لباولينيو، لأنه سيغادر خلال ستة أشهر، إذا لم يحصل على مستحقاته".

وعلق الشيخي على هذه المحادثة، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": " كل البرازيليين الذين دربوا أو لعبوا للأهلي يحتفظون بذكريات جميلة وعلاقات رائعة بالأهلاويين ، بل أن منهم من حضر للنادي وسانده وأظهر له التقدير إلا سوزا لم يحترم علاقته بالأهلي وسعى لتشويه سمعة النادي ويقول جمهور الأهلي لا يحترمني : ونقول له نعم جمهور الأهلي لا يحترم المتمردين .!".

كل البرازيليين الذين دربوا أو لعبوا للأهلي يحتفظون بذكريات جميلة وعلاقات رائعة بالأهلاويين ، بل أن منهم من حضر للنادي وسانده وأظهر له التقدير إلا #سوزا لم يحترم علاقته بالأهلي وسعى لتشويه سمعة النادي ويقول جمهور #الأهلي لا يحترمني : ونقول له نعم جمهور الأهلي لا يحترم المتمردين .! pic.twitter.com/6WzugwEuGm — محمد الشيخي (@mohmad_alshieky) July 27, 2021

ماذا قدم سوزا للأهلي؟

على مدار موسمين لجوزيف بقميص الراقي، خاض معه 41 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد، وصنع ستة آخرين، لكنه لم يحقق أي بطولة.

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