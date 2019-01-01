الأهلي المصري لنظيره السعودي: معلول ليس للبيع

عدة عروض يتلقاها التونسي والأهلي يؤكد تمسكه به في كل مرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قوبل عرض الأهلي السعودي للتونسي علي معلول؛ ظهير الأهلي المصري، بالرفض التام من قبل مجلس إدارة القلعة الحمراء، مؤكدين تمسكهم بخدمات اللاعب.

صحيفة "الرياضية" السعودية كانت قد أكد تقديم مجلس الراقي لعرض رسمي للتونسي ، لتعويض تراجع أداء حسين عبد الغني؛ قائد الفريق، مانحًا الأهلي فرصة 72 ساعة للرد. (طالع التفاصيل)

وقال أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالأهلي، خلال تصريحاته لبوابة "العين الرياضية": "نشكر أهلي جدة على اهتمامه بلاعبنا، لكن مع كامل احترامنا لمجلس إدارته إلا أن معلول ليس للبيع مهما كانت المغريات بصفته ركيزة أساسية ومن القوام الرئيس للفريق".

جمهور الشياطين الحمر أطلقوا على درع الدوري 2018-2019 "دوري علولو" تقديرًا لجهود التونسي مع الفريق طوال الموسم، حيث كان هدافًا للأحمر برصيد تسعة أهداف، وصنع سبعة آخرين.

ويمتد عقد صاحب الـ29 عامًا داخل جدران القلعة الحمراء حتى نهاية موسم 2021-2022، ورغم تلقيه عدة عروض خليجية خلال الفترة الما ضية إلا أن الأهلي يؤكد في كل مرة تمسكه به.

يذكر أن الأهلي السعودي يستعد لملاقاة غريمه الهلال في 13 من الشهر الجاري، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ليعوض هزيمته في الذهاب بنتيجة 4-2.

أما الأهلي المصري فيستعد لاستهلال مشواره في دوري أبطال أفريقيا بملاقاة اطلع بره بطل جنوب السودان غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.