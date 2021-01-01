خاص | الأهلي يتقدم بعرض رسمي للهلال لاستعارة مدافعه

الراقي يعاني من مشكلات دفاعية كبيرة بالموسم الحالي

يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة، رفقة الجهاز الفني بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، تدعيم خط دفاع الفريق خلال الميركاتو الشتوي، الذي سيفتح أبوابه بالغد.

الراقي تلقى عديد الانتقادات منذ بداية الموسم الجاري، نظرًا لمستواه الدفاعي، وإهداره للنقاط السهلة بمباريات الدوري، إثر مشكلات دفاعية.

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ووفقًا لمصادر "جول goal" فإن النادي الجداوي تقدم بعرض رسمي إلى نادي الهلال من أجل استعارة مد الله العليان؛ ظهير أيمن الزعيم، خلال يناير ولمدة ستة أشهر مقبلة، مع بند يسمح له بشرائه نهائيًا عقب نهاية الإعارة.

العليان – صاحب الـ26 عامًا – انضم للزعيم في يناير 2020 قادمًا من التعاون في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع السكري.

وشارك اللاعب في الموسم الجاري بأربع مباريات بواقع 211 دقيقة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن الأصوات تعلو يومًا تلو الآخر مطالبة بإقالة ميلويفيتش من تدريب الأهلي في ظل تراجع الأداء، إذ فرط الفريق في الصدارة بالجولة الـ11 بعدما تلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام التعاون.

ويحتل الراقي المركز الثاني في جدول الترتيب، برصيد 22 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال؛ صاحب الصدارة.