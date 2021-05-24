حارس الأهلي يمتلك عرضًا من النصر ويرغب في الرحيل

نصح علي العبدلي؛ لاعب الأهلي السعودي السابق، إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي، بتلبية رغبة محمد العويس؛ حارس مرمى الفريق، في الرحيل، مؤكدًا أن الفريق يمتلك البديل القادر على تعويضه ألا وهو الحارس الشاب محمد الربيعي.

وكان "جول" قد أشار من قبل أن نادي النصر يرغب في الظفر بخدمات العويس، تمهيدًا لرحيل الأسترالي براد جونز بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

صحيفة "الميدان الرياضي" السعودية كذلك أكدت أن مصادر مقربة من النادي الجداوي أوضحت أن وكيل حارس المرمى طلب شراء المتبقي في عقده.

وقال العبدلي، خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "العويس حارس كبير، لكن إذا أراد أن يرحل، فعلينا توجيه الشكر له على ما قدمه للفريق، ونحن لدينا حارس شاب ومميز قادر على تعويض رحيله هو محمد الربيعي، لكن الإصرار على بقاء من يريد الرحيل سيخلق حالة من القلق المستمر بالنادي".

وأضاف: "إذا نجحت الإدارة في إقناع أي لاعب يريد الرحيل بالبقاء ومنحته كافة حقوقه، فيجب عليها أن تلتزم معه أول بأول بعد ذلك، لأنه مع أقرب مشكلة ستحدث، ستتجدد رغبته في الرحيل، فإما أن تكون ملتزمًا معه أو تتركه يغادر بما يخدم مصلحة النادي، للابتعاد عن القلق الذي سيتسبب به بقاؤه".

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا يلعب بقميص الراقي منذ صيف عام 2017، إذ انتقل له قادمًا من نادي الشباب السعودي في صفقة انتقال حر.

ويرتبط العويس بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2021-2022.

ومنذ انضمامه، شارك الحارس في 107 مباراة مع الراقي بمختلف البطولات، استقبل خلالها 152 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة في 27 لقاء.منذ عام 2017، إذ انتقل له قادمًا من نادي الشباب السعودي في صفقة انتقال حر.