أحمد فتحي يسخر من محاولات الزمالك لضمه

رئيس القلعة البيضاء يبحث عن رد على تعاقد الأهلي مع كهربا

علق أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الأهلي المصري، بسخرية على محاولات الزمالك لضمه، ليطمئن جمهور القلعة الحمراء على بقائه في صفوف الفريق.

بعض التقارير أشارت إلى رصد مجلس القلعة البيضاء 20 مليون جنيه سنويًا للاعب مقابل موافقته على ارتداء القميص الأبيض، ردًا على تعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأبيض السابق.

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واكتفى فتحي برد مقتضب بشأن هذه التقارير، حيث علق بضحكات ساخرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عندما طالبه أحد الجماهير بالرد على الشائعات.

😂😂😂😂 — Ahmed Fathi (@AhmedFathi) December 14, 2019

الأهلي كان أعلن أمس الجمعة، تعاقده رسميًا مع لكهربا في صفقة انتقال حر ولمدة أربعة مواسم ونصف، تبدأ من يناير المقبل، بعدما فسخ تعاقده مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي.

صاحب الـ25 رحل عن الفارس الأبيض بنهاية الموسم الماضي متجهًا إلى ديبورتيفو أفيس في صفقة انتقال حر، مستغلًا عدم تفعيل تجديد عقده مع الزمالك.

وهدد مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، كهربا بالإيقاف مقدمًا شكوى ضده إلى الاتحاد المصري رافضًا إرسال بطاقته إلى النادي البرتغالي، لكن مسؤولو أفيس نجحوا في استخراج بطاقة مؤقتة للمحترف المصري من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كهربا شارك في خمس مباريات مع أفيس بواقع 137 دقيقة، سجل خلالها هدف وحيد.