سيد عبد الحفيظ يكشف عن شيء غريب تسبب في تأخر قيد كهربا

لاعب الأهلي الجديد غاب عن لقاء المقاصة لعدم قيده حتى الآن

كشف سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، عن مفاجأة في إجراءات ناديه بقيد صفقته الجديدة محمود عبد المنعم "كهربا"، والتي تسبب في تأخر قيده حتى الآن.

الأهلي كان قد أعلن مؤخرًا عن التعاقد مع لاعب الزمالك الأسبق في صفقة انتقال حر لمدة أربعة مواسم ونصف، بعدما قام بفسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي ديبورتيفو أفيس.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "بالأمس طلبنا من اتحاد الكرة الحصول على البطاقة الدولية لكهربا وبدوره هو يقوم بمخاطبة الاتحاد البرتغالي، لكننا فوجئنا بأمر غريب، علمنا أن أحد الأندية استعملت عن اللاعب، وعندما يحدث هذا يتم تأخير قيد اللاعب لمدة 15 يومًا".

وأضاف: "أتمنى من اتحاد الكرة أن يكشف عن النادي الذي قام بالاستعلام عن كهربا وأن يقوم بمعاقبته، لأن الأوراق التي تقدم بها غير صحيحة، وهو ما يعرضه لعقوبة حتمًا".

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يذكر أن صاحب الـ25 عامًا كان قد رحل عن الزمالك في الصيف الماضي بعدما انتهى عقده، لينتقل إلى أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر ومنه إلى القلعة الحمراء.

ويهاجم مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، كهربا بين الحين والآخر متهمًا إياه بالهروب، ومؤكدًا أنه تم تجديد عقده بشكل قانوني، في الوقت الذي يصر اللاعب على عدم قانونية توثيق عقده باتحاد الكرة.

وغاب الوافد الجديد للشياطين الحمر عن مواجهة الأحمر اليوم الأربعاء، أمام مصر المقاصة، لعدم إتمام إجراءات القيد.

وحقق رفاقه الفوز بثنائية نظيفة، على ملعب السلام، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز، ليتصدر الأهلي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة 27 نقطة من تسع مباريات.