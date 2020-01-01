الزمالك: ننتظر رد الأهلي على شكوى كهربا وهذا موقف قضية النقاز وبوطيب

الثنائي التونسي والمغربي تم فسخ عقديهما مع الأبيض

أكد أحمد عبد الفتاح؛ المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن ناديه اتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقه في صفقة انتقال اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" للأهلي، موضحًا أنه في انتظار رد مسؤولي القلعة الحمراء.

كهربا كان قد رحل عن الفارس الأبيض قبل نهاية الموسم الماضي، بداعي وجود عوار في عقده الجديد، لينتقل في صفقة انتقال حر إلى نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، ومنه إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي بعدما فسخ تعاقده مع النادي البرتغالي.

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وقال المستشار القانوني للقلعة البيضاء، في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2": "جهزنا أوراقنا وتقدمنا بشكوى ضد أيس وكهربا والأهلي، هي قضية طويلة، لكننا قدمنا الدفوع وننتظر رد الأهلي، حيث من المتوقع أن يتم الفصل في القضية خلال يومين بحد أقصى"

وبسؤاله عن الثنائي التونسي حمدي النقاز والمغربي خالد بوطيب، أوضح: "قدمنا كافة الأوراق التي تثبت التزام الزمالك بدفع مستحقات التونسي، لكن ملف اللاعب المغربي ما زلنا نعمل عليه، فهو ملف جديد، نسعى من خلاله للحفاظ على حقوق النادي بإخطار اللاعب بأمر تغيبه عن المران ومتابعة برنامجه الطبي، فقط فضل أن يعالج نفسه خارج النادي".

النقاز كان قد قرر فسخ تعاقده مع الفلعة البيضاء قبل أشهر، بداعي عدم تقاضيه راتبه لمدة تخطت الثلاثة أشهر، بينما قرر الزمالك فسخ تعاقده مع بوطيب، لعدم التزامه في مران الفريق.