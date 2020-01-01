رسميًا .. والتر بواليا أهلاوي

أولى صفقات الأهلي الشتوية

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا اليوم الخميس، تعاقده مع الزامبي والتر بواليا؛ مهاجم الجونة، بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، لينتهي في يناير 2025.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي، أنه كافة الأمور المالية والإدارية مع مسؤولي الجونة، بالتنسيق مع محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي.

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يأتي تعاقد كتيبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مع المهاجم الزامبي، لتعويض رحيل المهاجم أليو بادجي، الذي تمت إعارته إلى الدوري التركي.

ويمتلك الأهلي المهاجمين مروان محسن وصلاح محسن، بينما كان الجهاز الفني يعتمد على الجناح محمد شريف كرأس حربة في المباريات الأخيرة، لتعويض النقص في الهجوم.

ودخل مسؤولو الأحمر في مفاوضات مع عدة مهاجمين خلال الفترة الماضية، على رأسهم سيرينو؛ لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، لكن المبالغات المالية أوقفت الصفقة، بجانب لابا كودجو؛ مهاجم العين الإماراتي.

بواليا تلقى عدة عروض عربية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها من الزمالك المصري، بخلاف عروض من أندية تونسية وخليجية.

كان الزامبي قد انضم إلى الجونة في صيف عام 2019 قادمًا من نكانا الزامبي، ليشارك معه في 35 مباراة، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع اثنين آخرين.