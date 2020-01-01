الاتحاد المصري يطلب البطاقة الدولية لكهربا من نظيره البرتغالي

صاحب الـ25 عامًا لا يحق له المشاركة حاليًا مع الشياطين الحمر

يغيب محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي المصري الجديد، عن مباراة الفريق اليوم الأربعاء، أمام مصر المقاصة، لعدم حصوله على البطاقة الدولية بعد.

اللاعب انضم إلى الشياطين الحمر مؤخرًا قادمًا من ديبورتيفو أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده مع الأخير.

ووفقًا لموقع "يلا كورة" المصري فإن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطابًا رسميًا إلى نظيره البرتغالي من أجل الحصول على البطاقة الدولية لكهربا، بناءً على طلب مسؤولي القلعة الحمراء، حتى يتمكنوا من قيده في قوائم مبارياته المقبلة.

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صاحب الـ25 عامًا انتقل إلى أفيس في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك، في الوقت الذي يتهمه به مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، بالهروب.

ووقع كهربا على عقدًا مع المارد الأحمر مدته أربعة مواسم ونصف، تبدأ من يناير الجاري، ومن المقرر أن يسجل ظهوره الأول في المباراة المقبلة للأهلي أمام نادي مصر في الخامس من يناير الجاري.

يذكر أن الأهلي يواجه المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء الليلة، على استاد السلام، ضمن الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي الشياطين الحمر في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 24 نقطة من ثماني مباريات، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر المقاولون العرب والذي خاض 11 مباراة.

أما الفريق الفيومي بقيادة المدير الفني أحمد حسام "ميدو"، فيحتل المركز الـ15 برصيد تسع نقاط فقط من عشر مباريات.