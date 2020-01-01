خاص | لم يعد من الممنوعين .. الأهلي والاتفاق يتفقان على صفقة أزارو

المهاجم المغربي في الدوري السعودي بالموسم المقبل

نجح مسؤولو نادي الاتفاق السعودي في الحصول على موافقة نظرائهم في نادي الأهلي المصري، للحصول على خدمات المهاجم المغربي وليد أزارو، بشكل نهائي.

المغربي كان قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى النادي السعودي، وخاض معه في الدوري المحلي سبع مباريات، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وصنع آخر.

وقد الإتي أكثر من عرض لإقناع مسؤولي القلعة الحمراء بالاستغناء عن مهاجمه، لكن جميعها قوبل بالرفض، قبل أن يتفق الطرفان في النهاية.

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وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن الناديين؛ المصري والسعودي، اتفقا على بيع عقد اللاعب للأخير بصورة نهائية، لكن يتبقى فقط إيداع المبلغ المتفق عليه، والتي تبلغ قيمته 600 ألف دولار، في حساب القلعة الحمراء، من أجل إتمام الصفقة.

وأكد فايز السبيعي؛ مدير الكرة بالاتفاق، في تأكيد رسمي لـ"جول" أن ناديه رفع خطابًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلب به رفع اسم أزارو من قائمة الممنوعين من اللعب بالدوري السعودي، وبالفعل نجح في الحصول على موافقة، لنشاهد اللاعب من جديد في الدوري السعودي بالموسم المقبل.

الاتحاد السعودي كان قد أصدر قرارًا خلال أزمة كورونا، شدد به على منع أي لاعب أجنبي من اللاعب في الدوري المحلي حال رفضه لتمديد عقده مع ناديه حتى نهاية الموسم الماضي، وكان المغربي ضمن من رفضوا التمديد.

يذكر أن أزارو كان قد انضم للأهلي في صيف عام 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وخاض صاحب الـ25 عامًا 89 مباراة بالفانلة الحمراء، سجل خلالها 41 هدفًا، وصنع 16 آخرين.