اللاعب الشاب يرفض التجديد للنادي الجداوي

أوضح الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه حقيقة ما تردد عن دخول النادي الأهلي السعودي في مفاوضات مع سعود عبد الحميد؛ ظهير اتحاد جدة الشاب، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

قبل يومين، كانت إدارة النادي الجداوي برئاسة أنمار الحائلي، قد اجتمعت مع فهد باقديم؛ وكيل أعمال سعود، لتجديد عقده، لكنه لم يسفر عن أي جديد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن اللاعب تمسك بحصوله على مقابل مادي كبير، لكن إدارة ناديه ردت عليه برفض خرق القانون والسقف المالي المحدد. (طالع التفاصيل)

وكتب جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل مايقال وينشر عن دخول النادي الاهلي في مفاوضات مع اللاعب سعود عبدالحميد لا اساس له من الصحة اطلاقا جملة وتفصيلاً ولا توجد اي رغبة عند ادارة الاهلي بذلك نهائياً".

وأضاف: "ما يتم طرحه ماهي الا اخبار تهدف الى الاساءة للعلاقة التي تربط اداراة الناديين وشغل سماسرة ومصالح شخصية".

كل مايقال وينشر عن دخول النادي الاهلي في مفاوضات مع اللاعب سعود عبدالحميد لا اساس له من الصحة اطلاقا جملة وتفصيلاً ولا توجد اي رغبة عند ادارة الاهلي بذلك نهائياً،وما يتم طرحه ماهي الا اخبار تهدف الى الاساءة للعلاقة التي تربط اداراة الناديين وشغل سماسرة ومصالح شخصية.#معلومة_مؤكدة — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) August 5, 2021

يذكر أن سعود يقضي حاليًا فترة راحة بعدما عاد مؤخرًا من اليابان مع بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، والتي ودعت منافسات الأولمبياد من دور المجموعات بثلاث هزائم أمام كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.

عبد الحميد كان قد تم تصعيده إلى الفريق الأول للعميد في عام 2018، ونجح في الموسم الماضي في تثبيت أقدامه بصورة كبيرة للفريق، بعدما قدم موسمًا رائعًا شارك خلاله في 24 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع أربعة آخرين.