تقرير مغربي - لاعب الدفاع الجديدي على طاولة الأهلي لخلافة أزارو

أزارو تلقى عديد الانتقالات بسبب إهداره الفرص السهلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبحث مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، خلال الفترة الحالية ملف التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد مع احتمالية رحيل المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، خلال الصيف الجاري.

الإعلامي أحمد شوبير كان قد أعلن منذ أيام أنه مجلس القلعة الحمراء وافق بالفعل على رحيل المغربي عن صفوفه، وأنهى اتفاقه مع أحد المهاجمين الأفارقة. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لموقع "le360 sport" المغربي فإن التنزاني سليمون مسوفا؛ مهاجم الدفاع الحسني الجديدي المغربي، على طاولة مسؤولي الأهلي، لبحث إمكانية التعاقد معه.

وأوضح الموقع أن الأهلي تلقى عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين لترشيح مسوفا لخلافة أزارو، مشيرًا أن المهاجم التنزاني يتصارع عليه عدد كبير من الأندية العربية.

التنزاني صاحب الـ25 عامًا يلعب للدفاع الجديدي منذ صيف عام 2017، ومن المفترض أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2019-2020.

وشارك مسوفا الموسم المنقضي في 25 مباراة بالدوري المغربي، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع أربعة آخرين.