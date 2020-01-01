رسميًا .. بيكهام أهلاوي

ثالث صفقات الأهلي الصيفية

أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع أحمد رمضان بيكهام؛ لاعب وادي دجلة، لمدة خمس سنوات مقبلة، تنتهي بنهاية موسم 2024-2025.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة الحمراء أن أمير توفيق؛ مدير التعاقدات، قام بالتنسيق مع محمود الخطيب؛ رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، لينضم اللاعب لتدريبات الفريق بدايةً من غدٍ الثلاثاء.

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ومن المقرر أن يخضع بيكهام لمسحة طبية قبل المران للاطمئنان على سلامة، على أن ينضم بعدها للتدريبات الجماعية.

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صاحب الـ23 عامًا شارك الموسم الجاري في 32 مباراة مع دجلة في مختلف البطولات، بجانب مشاركاته مع منتخب مصر الأولمبي، التي كُللت بلقب كأس أمم إفريقيا للشباب 2019.

يذكر أن بيكهام هو ثالث صفقات الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، الذي سينتهي بنهاية الشهر الجاري، بعد طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون.