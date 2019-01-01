رسميًا - ألميريا يضم مهاجم نيجيري شاب

الصفقة العشرون لكتيبة تركي آل الشيخ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع النيجيري عيسى آليو؛ مهاجم نادي لوري الأرميني، لمدة خمس سنوات مقبلة، تنتهي بنهاية موسم 2023-2024.

صاحب الـ21 عامًا بدأ رحلته الاحترافية في مارس 2018، عندما غادر ريمو ستارز النيجيري، لينتقل إلى الدوري الأرميني.

وشارك آليو مع لوري في 50 مباراة، سجل خلالها عشرة أهداف، وصنع 12 آخرين.

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وعلى المستوى الدولي، خاض المهاجم مباراتين مع منتخب بلاده تحت 17 عامًا، لكنه لم يمثل منتخب بلاده الأول بعد.

ويعد آليو هو الصفقة الـ20 خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع رحيل 21 لاعبًا آخر عنه.

ويعمل ألميريا على تدعيم صفوفه بصفقات قوية منذ شراء السعودي تركي آل الشيخ له، بحثًا عن الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني.