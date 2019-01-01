بعد الانتصار على أتلتيكو مدريد.. ميسي يكسر رقم كاسياس التاريخي في الليجا

ميسي يصبح أكثر لاعب يحقق انتصارات في تاريخ الدوري الإسباني ويحطم رقم حارس ريال مدريد السابق إيكر كاسياس

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب أكثر عدد انتصارات في الدوري الإسباني "الليجا" برصيد 335 مباراة، وذلك بعد فوز برشلونة على ضيفه أتلتيكو مدريد بثنائية مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها ملعب كامب نو في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

بهذا الفوز كسر ميسي الرقم الذي كان مسجلًا باسم حارس ريال مدريد السابق إيكر كاسياس برصيد 334 مباراة.

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الحارس الإسباني يحرس عرين فريق بورتو البرتغالي حاليًا، وذلك بعد رحيله عن صفوف النادي الملكي والليجا في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015.

وكان كاسياس قد وجه التهنئة لميسي منذ أسبوعين على معادلة رقمه، ولكنه في نفس الوقت كان قد اعترف أنه كان يمني النفس أن يشاهد لاعب من ريال مدريد يعادل إنجازه.

يذكر أن ميسي يتصدر حاليًا جدول ترتيب هدافي الليجا برصيد ثلاثة وثلاثين هدفًا.