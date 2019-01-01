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الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد الانتصار على مانشستر يونايتد.. هل تحول ملعب إيفرتون إلى جحيم الكبار؟

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الأرقام تصب في مصلحة إيفرتون عند استضافة الكبار في ملعب جوديسون بارك

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

انضم فريق مانشستر يونايتد إلى كبار ضحايا مضيفه إيفرتون في ملعب جوديسون بارك، وذلك بعد الخسارة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الخسارة المذلة للشياطين الحُمر جاءت بشباك نظيفة للتوفيز، وهي العادة التي حافظ عليها أمام الكبار في الآونة الأخيرة في البريميرليج، عندما تكون المباراة في عُقر دارهم ملعب جوديسون بارك.

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حيث أن إيفرتون تعادل مع غريمه الأزلي وجاره اللدود ليفربول في جوديسون بارك سلبيًا، وعلى نفس الملعب استطاع الانتصار على آرسنال بهدفٍ دون رد.

كرر إيفرتون تفوقه على كبار خصومه في ملعب جوديسون بارك عندما حقق الانتصار على تشيلسي بثنائية دون رد، قبل الفوز الأخير على مانشستر يونايتد برباعية مقابل لا شيء.

على الرغم من فشل أغلب كبار البريميرليج في التفوق عليه في ملعبه، إلا أن إيفرتون يحتل حاليًا المركز السابع في جدول ترتيب فرق البريميرليج.

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