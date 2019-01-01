الانتخابات الإسبانية تضع ليفانتي في أزمة

مأزق كبير للفريق الذي قهر برشلونة

وضعت الانتخابات الإسبانية ليفانتي في أزمة على صعيد حراسة المرمى قبل مواجهة الفريق المقبلة بالليجا أمام أتلتيك بلباو لحساب الجولة الثالثة عشر.

وفاز ليفانتي بالأسبوع الماضي على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل واحد، ليصعد للمرتبة الحادية عشر بترتيب الدوري الإسباني.

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وسيفقد ليفانتي حارسه الأساسي إيتور فيرنانديز بعدما تم استدعائه من قبل اللجنة المنظمة للانتخابات البرلمانية الإسبانية التي تجرى الأحد المقبل.

وينص القانون الإسباني على إمكانية توجيه الدعوة لأي مواطن إسباني يحق له التصويت من أجل العمل في الانتخابات، ويتم تعويضه بمبلغ 65 يورو.

وأوضح فيرنانديز في تصريحات نقلتها "يوروسبورت" أن ناديه تقدم بالتماس لإعفائه من المهمة، ولكن تم رفضه، ولكن سيقوم بمحاولة ثانية.

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وقد يصبح ليفانتي بلا أي حارس في اللقاء بسبب غياب الحارس الآخر أوير أوريزابال بداعي الإصابة، وهو ما يضع الفريق بموقف حرج.

وسبق وتعرض إيناكي ويليامز، مهاجم بلباو، لموقف مشابه، وتم إعفائه في 2015، ليشارك في مباراة الفريق أمام ليفانتي ويهز الشباك.