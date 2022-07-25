الأمير يُوجه ضربة جديدة لآمال الهلال تعليق عقوبات "كنو"

الهلال يأمل في تعليق العقوبة ليُتاح له تسجيل لاعبين جدد

وجه القانوني أحمد الأمير ضربة جديدة لآمال الهلال تعليق عقوبة منعه من القيد لفترتي انتقال، والتي صدرت بحقه على خلفية قضية لاعب وسطه محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

الهلال كان قد طلب من مركز التحكيم الرياضي السعودي تعليق العقوبة عملًا بمبدأ التدابير الوقتية، وقد قدم طلب استعجال للرد عليه الأسبوع الماضي، لكن المركز لم يُصدر قراره بهذا الشأن حتى الآن.

ماذا قال الأمير حول طلب الهلال تعليق عقوبة كنو؟

الأمير، الذي أثار جدلًا واسعًا الأسبوع الماضي حين كشف عن تعديلات خاصة بالقواعد الإجرائية في لوائح مركز التحكيم الرياضي رآها البعض تهدف لخدمة الهلال، أكد أن قبول أو رفض طلب الزعيم لا يتوقف على المحكمين في المركز فقط.

إذ كتب عبر تويتر "لا ينظر المحكمين في طلب التدبير الوقتي الا بعد أن يتم اخذ ردود الاتحاد السعودي والنصر حياله، وبالطبع سوف يرفض كلا الطرفين الموافقة عليه لأنه يخل بمصالحهم".

أتم "التأكيد بأن المحكمين هم من يقرروا بناء على الطلب المرفوع فقط معلومة غير صحيحة !".

ما هي العقوبات الصادرة بحق الهلال وكنو؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حكمت لصالح النصر في قضية كنو بعدما وقع للنادي قبل أن يُجدد عقده مع الهلال.

فض المنازعات عاقبت كنو بالإيقاف 4 أشهر، كما عاقبت الهلال بالمنع من القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح الأصفر.

القرارات لم تنل رضا الطرفين ولذا تقدما باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، إذ يريد الهلال إلغائها فيما يسعى النصر لزيادة المبلغ المالي إلى 34 مليون تتضمن 7 ملايين استلمها اللاعب كمقدم عقد.