الأمير: قضية كنو مختلفة عن الغنام ولا تتضمن الربا

جدل كبير أثير في الساعات الأخيرة حول قضية كنو

رد القانوني أحمد الأمير على طلب الهلال مراجعة حُكم مركز التحكيم الرياضي السعودي في قضية كنو مع النصر، مشيرًا إلى صحة القرارات الصادرة وعدم وجود أي شبهة للربا في الحُكم.

مركز التحكيم الرياضي كان قد أيد قرارات غرفة فض المنازعات في قضية محمد كنو بين الهلال والنصر، وقد أشارت مصادر صحفية يوم أمس إلى طلب النادي الأزرق مراجعة الحُكم لتضمنه حُكم ربا صريح ومحرم شرعًا.

لماذا طلب الهلال مراجعة قرارات قضية كنو؟

الهلال وحسبما أفادت صحيفة الجزيرة السعودية تقدم بطلب لمراجعة حُكم مركز التحكيم الصادر في قضية كنو لاشتماله على حُكم بالربا الصريح والمحرم شرعًا.

وقد استند النادي في طلبه إلى حُكم المركز في قضية سابقة بين النصر والفيصلي تخص انتقال ثنائي الأخير، سلطان الغنام وحمد المنصور، إلى الأول.

الفيصلي طالب بتسديد النصر غرامة مالية لتأخره في تسديد مستحقات الصفقة، حسبما ينص العقد المبرم بين الناديين، ولكن مركز التحكيم رفض طلبه لأنه رأى تلك الغرامة تندرج تحت بند الربا المحرم.

ولم تُوضح الصحيفة أو أي مصدر هلالي مكمن الربا في حُكم مركز التحكيم لصالح النصر، لكن بعض المغردين على تويتر أشاروا إلى أن الأمر يتعلق بحصول النصر على 20 مليون ريال سعودي من الهلال وكنو رغم أنه لم يدفع للاعب سوى 7 ملايين هي مقدم عقده.

Shahid

ماذا قال الأمير حول طلب الهلال؟

القانوني الذي ثبت صحة رأيه في عدد من القضايا مؤخرًا أوضح أن هناك اختلافًا كبيرًا بين القضيتين، إذ التعويض المحكوم به للنصر في قضية كنو يندرج تحت بند بدل ضرر فيما غرامة تأخير المستحقات المالية التي طالب بها الفيصلي ورُفض طلبه يندرج تحت بند الربا الصريح.

إذ كتب عبر تويتر "للتوضيح - قضية كنو حكم بتعويض مالي عن إنهائه عقده مع النصر؛ هنا التعويض المالي في حكم بدل الضرر، قضية الفيصلي مستحقات مالية واجبة السداد في ذمة النصر طالب الفيصلي بفرض غرامات تأخير على النصر بسبب تأخره في دفع المبلغ".

وأتم "غرامات التأخير لا تجوز ؛ تعويض بدل الضرر يجوز".

يُشار إلى أن مركز التحكيم الرياضي كان قد أيد إيقاف كنو 4 أشهر والهلال عن القيد فترتي انتقالات وألزم الطرفين بالتضامن دفع 20 مليون ريال سعودي للنصر.