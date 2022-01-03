الأمور تتصاعد في تشيلسي .. قمة طارئة لتحديد مصير لوكاكو

تتصاعد وتيرة الأزمة الخاصة بالبلجيكي روميلو لوكاكو مع ناديه تشيلسي الإنجليزي، حيث تقرر عقد قمة طارئة لمناقشة تصريحاته المثيرة للجدل.

الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي قرر استبعاد لوكاكو من مواجهة ليفربول في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقد تبين منذ تلك المقابلة المثيرة للجدل أن تشيلسي وممثلي لوكاكو لم يكونوا على علم مسبق بالمقابلة، التي يبدو أنه تم الترتيب لها مباشرة مع صحفي "سكاي سبورت إيطاليا" في لندن.

ما هو موعد قمة تحديد مصير لوكاكو؟

تعليقات لوكاكو كانت أكبر نقطة نقاش في عالم كرة القدم منذ مساء الخميس، وأثارث غضب جماهير تشيلسي بشدة.

وقال لوكاكو في تصريحاته: "لست سعيدًا بالوضع وهذا طبيعي، المدرب قرر اللعب بأسلوب مختلف ويجب ألا أتوانى، أحتاج إلى مواصلة العمل الجاد وأن أكون محترفًا".

وأضاف: "لست سعيدًا بالوضع الحالي، ولكنني محارب ولا يجب أن أتوقف".

كان توقيت نشر الحوار مؤسفًا أيضًا، حيث تم نشره بعد ثلاثة أسابيع من تصويره، حيث تم إطلاقه وسط تراجع حاد في أداء ونتائج تشيلسي.

وعلى الرغم من أن السياق قد يكون قد تغير، إلا أن محتوى الاقتباسات قد أحبط العديد من الأشخاص حول لوكاكو.

وحسب شبكة "NBC Sports" الأمريكية، فإن هناك اجتماعًا يوم الإثنين بين لوكاكو وإدارة تشيلسي، سيكون حاسمًا في مستقبل البلجيكي مع "البلوز".

ماذا قال توخيل عن استبعاد لوكاكو؟

قبل مواجهة ليفربول، أكد توخيل في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن الأمر أصبح كبيرًا للغاية، وأنه قرر حماية فريقه والتركيز بشكل كامل للمباراة، وأن ذلك السبب الرئيسي في استبعاد لوكاكو.

وقال توخيل: "بالطبع تحدثنا، تحدثنا مرتين، لقد تحدثت إلى اللاعبين الرئيسيين بالطبع، وبعد ذلك كان علينا أن ندرك أن تصريحات لوكاكو كانت قريبة للغاية من المباراة، إنها كبيرة جدًا".

وأضاف: "لقد أخرنا اتخاذ القرار بشأن ما يجب القيام به، كنا بحاجة للتركيز على مباراة ليفربول، ونحتاج إلى التركيز الكامل".

وتابع: "من المؤكد أن قرار استبعاد لوكاكو كان صعبًا، لكن في رأيي كان القرار الذي يجب اتخاذه".

وبعد المباراة، كرر توخيل أن استبعاد لوكاكو ليس دائمًا، لأنه يظل فردًا هامًا في خطط تشيلسي.

وقال الألماني: "إنه لاعبنا، وهناك دائمًا طريق للعودة، سنعمل على توضيح ذلك خلف الأبواب المغلقة، وبمجرد اتخاذ قرار وإخبار لوكاكو به، ربما تعرفون به، لكننا لن نناقش ذلك الآن".

اقرأ أيضًا |

تحليل مايوركا وبرشلونة | لاماسيا لا نهاية لها .. وهكذا وجد تشافي الحوافز!

الهلال أمام صندوق الاستثمار السعودي .. من ينتصر في صراع أوباميانج؟

أوديجارد .. بديل مودريتش الذي لا يعرف ريال مدريد أنه يحتاجه!

