الإقالة أم البقاء؟ روما يحسم مصير مورينيو بشكل نهائي

اتخذ نادي روما الإيطالي، قراره النهائي بشأن مستقبل البرتغالي جوزيه مورينيو مع الفريق على المدى البعيد.

ويمر روما بموسم صعب على مستوى النتائج الفترة الأخيرة في الدوري الإيطالي، مما أثار التكهنات حول مصير مدربه.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن مورينيو لا يمكن المساس به ولا توجد نية في إقالته رغم كل ذلك.

ويأتي هذا القرار رغم اللحظات الصعبة للذئاب، بتحقيق ثلاثة انتصارات فقط في آخر تسعة مباريات رسمية.

وهو ما جعل الفريق يتعرض لانتقادات حادة، حيث اتهم البعض مورينيو بالفشل في تجربة أخرى بمسيرته التدريبية.

ومع ذلك يتمسك النادي الإيطالي بالبرتغالي المخضرم، لإيمان الإدارة المطلق بالمشروع الرياضي له في المستقبل.

ومن المتوقع أن يقوم النادي بثورة شاملة بالفريق الصيف المقبل، من أجل مساعدة مورينيو على النجاح.

يذكر أن روما يحتل المركز السابع بجدول الدوري الإيطالي بـ40 نقطة، بفارق شاسع عن ميلان المتصدر بـ55 نقطة.

اقرأ أيضًا ..