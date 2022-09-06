الأغلى في التاريخ .. الكشف عن تفاصيل عقد مبابي الضخم مع باريس

صحيفة أمريكية تكشف الحقيقة الكاملة

بعدما كان النجم الفرنسي كيليان مبابي على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف، قرر اللاعب توجيه صدمة للنادي الإسباني والبقاء مع باريس سان جيرمان.

مبابي عقده القديم انتهى في يونيو الماضي، وبدلًا من الرحيل قام المهاجم البالغ من العمر 23 سنة بتجديد عقده حتى يونيو 2025.

وبعد فترة من هذه الخطوة، قامت صحيفة "نيويورك تايمز" بنشر التفاصيل المالية الضخمة لصفقة توقيع مبابي على عقد جديد مع ناديه الحالي.

كم يتقاضى مبابي مع باريس الآن؟

أكدت الصحيفة الأمريكية أن مبابي سيتقاضى 250 مليون دولار على المواسم الثلاثة التي وقع عليها كلاعب مع باريس.

وهو ما يعادل 83 مليون دولار لكل موسم، في ارتفاع ضخم لما كان يحصل عليه مع النادي الفرنسي بعقده السابق قبل التجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي حصل على 125 مليون دولار كمكافأة تجديد، وهي القيمة الأعلى التي يتم دفعها للاعب انتهى عقده في تاريخ كرة القدم.

المال لم يكن الهدف

رغم كونه صاحب العقد الأغلى بتاريخ اللعبة، إلا أن مبابي قال لـ"نيويورك تايمز":"أي مكان كنت سأذهب له كنت سأحصل على المال وهذا طبيعي لأي لاعب من نوعيتي".

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وأضاف:"لم أتخيل أبدًا أنني سأتحدث مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول مستقبلي ومسيرتي المهنية، لذا فهو شيء مجنون حقًا".

وأوضح:"الرئيس قال لي أريدك أن تبقى وأرفض مغادرتك لأنك مهم للغاية بالنسبة لفرنسا، سيكون لديك الوقت للمغادرة في المستقبل ولكن الآن يجب استمرارك لفترة اطول".