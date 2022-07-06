الأغلى بتاريخه .. بايرن ميونخ ينقض على صفقة تشيلسي وبرشلونة

بايرن ميونخ سيكسر الرقم القياسي في تاريخ صفقاته!

يستعد بايرن ميونخ للانقضاض على صفقة تشيلسي وبرشلونة، خلال سوق الانتقالات الجاري، من أجل تعزيز قدراته الدفاعية.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس ألمانيا" أن نادي بايرن ميونخ توصل إلى اتفاق مع ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس من أجل ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

المدافع الهولندي لا ينوى تجديد تعاقده مع السيدة العجوز، والذي ينتهي في صيف 2022، مما يدفع النادي الإيطالي للموافقة على رحيله هذا الصيف للحصول على أكبر قدر من الأموال.

وأكدت "Sport1" الألمانية أن ممثلي اللاعب الهولندي اجتمعوا مع النادي البافاري، ووافق دي ليخت على اللعب في الدوري الألماني، ووافق على كافة الشروط الشخصية مع بطل البوندسليجا.

دي ليخت يوافق على شروط بايرن ميونخ

ووفقًا للتقرير الألماني فإن بايرن ميونخ كان أحد الأندية المهتمة بلاعب أياكس السابق في عام 2019، مما سهل المفاوضات بين الطرفين.

المشكلة الوحيدة التي يواجهها بايرن هي من الناحية المالية، حيث سيكون التفاوض مع يوفنتوس على المطالب المالية أمر صعب للغاية، خاصة مع تقديم تشيلسي أكثر من عرض للحصول على قلب الدفاع الهولندي.

يريد البيانكونيري تحقيق أقصى استفادة من بيع دي ليخت حيث ينتظرون وصول عرض يبلغ حوالي 80 مليون يورو، من تشيلسي في الأيام المقبلة، مما سيجعل المنافسة بين بايرن ميونخ والبلوز على أشدها من أجل الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

يذكر أنه حال نجح البايرن في حسم الصفقة لصالحه، قد يصبح دي ليها أغلى صفقة في تاريخ بطل الدوري الألماني، متجاوزًا لوكاس هيرنانديز الذي انضم إلى بايرن من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو.

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