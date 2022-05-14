كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب انتقال المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لفريق برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات المقبل.

وينتهي عقد النجم البولندي في صيف عام 2023، مع الأخبار الواردة بأنه قد أخبر ناديه بعدم وجود نية لديه للتجديد.

وبحسب ما أوردته صحيفة "The Times" البريطانية وصحيفة "سبورت1" الألمانية أيضًا، أن لاعب بايرن ميونخ قد اتفق مع الفريق الكتالوني على الانتقال لهم بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ما هي تفاصيل اتفاق ليفاندوفسكي مع برشلونة؟

يستمر عقد البولندي الحالي مع بطل الدوري الألماني حتى عام 2023، لكنه أوضح أنه ليس لديه أي خطط لتمديده ويريد الابتعاد.

ومن المعلوم، أن البلوجرانا يبدي اهتمامه بضم نجم العملاق البافاري منذ مدة طويلة، في ظل حاجة تشافي لمهاجم جديد.

Robert Lewandowski to @viaplaysportpl: “It’s very possible that this was my last game for Bayern. I cannot say that at 100%, but it may have been [my last game]. We want to find the best solution for me and for the club”. 🚨 #FCBayern @iMiaSanMia pic.twitter.com/ofjrdL7fxw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2022

وبحسب ما أشار إليه التقرير، فإن ليفاندوفسكي يروق له اللعب في الدوري الإسباني، وقد اتفق مع إدارة برشلونة على الانتقال لثلاث سنوات.

على الرغم من ذلك، ذكر التقرير أيضًا أن البلوجرانا قد أخبروا صحيفة "آس" أنه قد يتم إبرام الصفقة إذا قاموا بتحصيل رسوم تتراوح بين 25 مليون جنيه استرليني لـ 35 مليون في الفترة المقبلة.

فيما تحدث اللاعب نفسه اليوم حيث قال: "من المحتمل جدًا أن تكون هذه آخر مباراة لي مع بايرن ميونيخ. لا أستطيع أن أقول ذلك بنسبة 100٪، لكنه وارد، نريد إيجاد الحل الأفضل لي وللنادي".

ماذا عن رغبة بايرن ميونخ؟

حاول الفريق البافاري المحافظة على المهاجم المخضرم من خلال تمديد التعاقد، وهو ما تحدث عنه المدير التنفيذي أوليفر كان.

حيث قال: "سيكون من الغباء بيع لاعب يسجل 30 إلى 40 هدفًا في الموسم الواحد".

فيما تحدث المدير الرياضي حسن صالح حميديتش مؤكدًا أن ليفاندوفسكي لن يقبل عرضًا بالتمديد بسبب رغبته في الرحيل.

حيث أوضح: "لدى ليفاندوفسكي عقد حتى 30 يونيو 2023، هذه حقيقة، لكنه يود مغادرة الفريق".

وأكد أن النادي سيستفيد منه إما ببيعه بمبلغ مناسب لقيمته، أو رحيله بعد انتهاء عقده والاستفادة منه في الموسم المقبل كعنصر أساسي في التشكيل.

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