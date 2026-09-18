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الاعتزال أم اللعب مع تشافي؟ فان دايك يحسم موقفه من هولندا

فيرجيل فان دايك
هولندا
ليفربول

المخضرم اجتمع مع المدرب الجديد للطواحين بحسب التقارير

سيواصل فيرجيل فان دايك مسيرته مع منتخب هولندا. اتخذ مدافع ليفربول البالغ من العمر 35 عامًا هذا القرار بعد حديثه مع المدرب الجديد تشافي، وفقًا لصحيفة Algemeen Dagblad.

ينقل مارتن فايفلز هذا الخبر في عدد صحيفة صباح يوم الجمعة. وفان دايك، الذي خاض 96 مباراة دولية، سيسعى الآن للوصول إلى 100 مباراة.

ويكتب: "أجرى فان دايك محادثة مثمرة في إنجلترا الأسبوع الماضي مع المدرب الجديد تشافي. ورسميًا، لا يزال الجميع يلتزم الصمت، لكن كلاهما يرى ما يكفي من الآفاق لبدء العمل معًا".

ومع خوض منتخب هولندا لأربع مباريات دولية في الأسابيع المقبلة، قد يصل فان دايك إلى 100 مباراة دولية في وقت مبكر مع بداية شهر أكتوبر.

روبن فان بوميل

ينقل فايفلز أيضًا أن لاعب آيندهوفن روبن فان بوميل سيلتحق بالمعسكر في زايست. "سيكون واحدًا من عدد قليل من الوجوه الجديدة التي يستقدمها تشافي، كما هو متوقع".

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وسيعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن القائمة الكاملة قرابة منتصف النهار في بيان صحفي. أما فرينكي دي يونج فلا يزال يتعافى من إصابة في الركبة وسيغيب على أي حال.

سيلتحق اللاعبون بالمعسكر يوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 قبل انطلاق الفترة الدولية المدمجة بحُلّتها الجديدة.

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