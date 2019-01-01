الاعتراضات مستمرة رغم الأجانب - رئيس سموحة يصف جزائية الزمالك بالظالمة

مباراة يديرها طاقم حكام برتغالي، لكن لا جديد، الفريق السكندري يواصل اعتراضاته على التحكيم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، اعتراضه على احتساب ضربة جزاء لصالح الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على استاد بتروسبورت، واصفًا إياه بالظالمة.

الدقيقة 35 من عمر المباراة، شهدت احتساب حكم اللقاء البرتغالي جزائية للفارس الأبيض، إثر عرقلة كريم يحيى للمغربي خالد بوطيب داخل منطقة الجزاء.

وسجل منها التونسي فرجاني ساسي الهدف اللقاء الأول، بعدما سددها على يسار محمد أبو جبل؛ حارس مرمى سموحة.

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عامر كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حسبي الله ونعم الوكيل في ضربة الجزاء الظالمة التي احتسبت على سموحة".

وأضاف: "ما ينفعش اللي بيحصل ده، البطل لازم يكون بطل بجدارة مش بالحكم، الزمالك بكل اللاعبين اللي عنده وجهازه الفني مش محتاج حكم برتغالي يجامله في ضربة جزاء شكلها وحش، حتي المكسب يفقد طعمه نفس مسلسل الفوز بالكأس من سموحة، لكن ربنا كبير ولايقبل الظلم".

ما ينفعش اللي بيحصل دة البطل لازم يكون بطل بجدارة مش بالحكم الزمالك بكل اللاعبين اللي عندة وجهازة الفني مش محتاج حكم برتغالي يجاملة في ضربة جزاء شكلها وحش حتي المكسب يفقد طعمة نفس مسلسل الفوز بالكاس من سموحة لكن ربنا كبير ولايقبل الظلم — Farag Amer (@FaragAmer_) ٣ أبريل ٢٠١٩

وكان الزمالك قد طلب تعيين حكام أجانب في كافة مبارياته بالدوري حتى نهاية الموسم، وكانت البداية من لقاء الليلة، ورحب النادي السكندري بطلبه، حتى أعلن بعدها قراره بالاستعانة هو الآخر بحكام أجانب في كافة مبارياته المقبلة.

يذكر أن اللقاء يقام ضمن مؤجلات الجولة الـ25 بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، الذي خطف الصدارة بالأمس.

بينما يعاني سموحة في المركز الـ16 بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة فقط.