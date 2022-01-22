الإصابة الثالثة لهالاند في الموسم .. هل تؤثر على مستقبله؟!

تعرض اللاعب النرويجي إرلينج هالاند للإصابة خلال مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند أمام نظيره هوفنهايم في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الألماني.

إصابة هالاند جاءت في الدقيقة الـ 60 من عمر المواجهة، وتم استبداله لاحقًا بالنجم البلجيكي أكسيل فيتسل في الدقيقة الـ 63.

وكان هالاند قد سجل هدف دورتموند الأول في الدقيقة السادسة من عمر المواجهة بصناعة دونيل مالين الذي صنع الهدف الثاني بنفسه.

وفاز دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بفضل هدف عكسي سجله ديفيد راوم في الدقيقة الـ 66 عقب خروج هالاند بدقائق.

وقال ماركو روزه المدير الفني عقب اللقاء: "لقد شعر بمشكلة في العضلة الضامة، سيتوجب علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث".

وأضاف: "لا يمكنني أن أقول أي شيء إضافي حول هالاند في الوقت الحالي، يجب أن ننتظر الفحوصات الطبية أولًا".

جدير بالذكر أن تلك الإصابة هي الثالثة لهالاند هذا الموسم، والثامنة منذ أن انضم لصفوف بوروسيا دورتموند.