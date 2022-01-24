الإسلاموفوبيا السبب؟ بوجبا يزيل صورته في مكة

اضطر الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لحذف صورة من حسابه في تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، بعد هجوم الجماهير عليه.

الصورة التي حذفها بوجبا كانت من زيارة له إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة وهو يرتدي ملابس الإحرام، وكتب تعليقًا عليها: "يا الله، اهدنا إلى الطريق الصحيح، يا الله، تقبل أعمالنا الصالحة، يا الله أنت من يغفر لنا، فاغفر لنا، آمين، تقبل الله دعاء إخواننا وأخواتنا".

لكن الصورة التي نشرها بوجبا لم تدم لوقت طويل بعد نشرها على تطبيق "إنستجرام" بعد الهجوم الجماهيري على الفرنسي الدولي.

Ig Pogba: "Ya Allah !Guide us in the right path, Ya Allah accept our good deeds ,Ya Allah you are the one that forgives so forgive us 🤲🏾 Amine! May Allah accept our Duas brothers and sisters" [paulpogba] pic.twitter.com/DeSeJ6qIYn — utdreport (@utdreport) January 23, 2022

عدد من الحسابات المهتمة بنجوم مانشستر يونايتد عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، كشفت أن الهجوم على بوجبا كان على أساس ديني، وأنه تلقى تعليقات هاجمت الإسلام، وهو ما دفعه إلى حذف الصورة.

لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل امتدت حالة الجدل والتعليقات السيئة في الردود على الحسابات التي نشرت الصورة.

بعض الجماهير اتسمت بالعقلانية على الجانب الآخر، مؤكدين أن أي نوع من الهجوم أو الإساءة للاعبين على أساس ديني أو عرقي هو أمر غير مقبول.

Abuse of any kind is wrong.. "just want to get fit and play for the club" is also wrong - they can both jump - like they want to.. — Gary (@wales1980yahoo1) January 23, 2022

ويعيش بوجبا وضعًا صعبًا في الوقت الحالي مع مانشستر يونايتد، حيث تعرض لإصابة يغيب على إثرها منذ فترة.

وكذلك لم يتوصل بوجبا حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما يجعله حرًا للرحيل بالمجان في نهاية الموسم.

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