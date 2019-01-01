الاستفزازات مستمرة بالمغرب - أيوب الكعبي يثير الجدل باحتفاله برحيل حمد الله

الأجواء داخل معسكر المغرب خارج السيطرة وتنتقل إلى الخارج

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا تزال ردود الأفعال الغريبة تصدر من جانب لاعبي المغرب عقب أزمة رحيل عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، عن معسكر أسود الأطلس الإعدادي لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

مهاجم المغرب فاجأ الجميع بمغادرته لمعسكر منتخب بلاده عقب مواجهة جامبيا الودية، التي أقيمت في 12 من الشهر الجاري، وسط تقارير تؤكد أنه قرر المغادرة، لعدم شعوره بالراحة داخل المعسكر ووجود تكتلات ضده.

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وبعد لقطة تراقص فيصل فجر ونبيل درار؛ ثنائي أسود الأطلس، بالمعسكر على أغنية "باي باي"، عقب رحيل محترف النصر، أثار أيوب الكعبي؛ المحترف في هيبي فورتشين الصيني، هو الآخر الجدل برد فعل غريب.

الكعبي، والذي تم استبعاده من القائمة النهائية للمغرب، قام بنشر صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رفقة مهدي بن عطية؛ قائد المنتخب، وهو يبتسمان وفي مواجهتهما حمد الله عابس الوجه، معلقًا: "السعادة"، في لقطة تلمح لفرحته بما حدث مع الأخير.

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم أوضح أن رحيل حمد الله جاء لمعاناته من إصابة في الظهر، ستمنعه من المشاركة مع المنتخب في كان 2019.

وكذلك عبد الرزاق حمد الله، الاتحاد المغربي بنشره فيديو له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يؤدي تدريبات قوية في الجيم، تعكس عدم معاناته من أي إصابات.

يذكر أن المغرب تلاقي زامبيا غدًا الأحد، وديًا قبل التوجه لمصر لخوض غمار كأس أفريقيا.

ويستهل أسود الأطلس مشوارهم في الكان بملاقاة ناميبيا في 23 من الشهر الجاري ثم كوت ديفوار يوم 28 ثم جنوب أفريقيا بالأول من يوليو المقبل.