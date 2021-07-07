الاستغناء عن 10 لاعبين بالنصر .. قرارات صارمة من مينيزيس

مينيزيس يبدأ مرحلة الاستقرار على قائمة النصر

يستعد فريق نادي النصر، بقيادة المدرب البرازيلي مانو مينيزيس لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022، وذلك باختيار القائمة النهائية للعالمي، والتي ستخوض الموسم القادم.

ويسعى مينيزيس لتجهيز الفريق فنيًا، وذلك عن طريق اختيار أفضل اللاعبين، بهدف تحقيق البطولات خلال الموسم المقبل، وتعويض إخفاق الموسم الماضي.

من هم اللاعبين المُستغنى عنهم في نادي النصر؟

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أن مينيزيس مدرب الفريق، قرر استبعاد 10 لاعبين من قائمة اللاعبين الشباب المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق الأول خلال فترة الإعداد التي ستقام في بلغاريا.

مينيزيس لم يستدع إلا لاعبان فقط من الـ12 لاعبًا بقائمة الشباب، ليقرر استبعاد 10 لاعبين دفعة واحدة، واللاعبان هما خليل العبسي ومحمد مران، ليعطي المدرب البرازيلي الضوء الأخضر أمام الإدارة، لمخالصة أو إعارة بقية اللاعبين.

ما هو موقف معاري النصر من الموسم الجديد؟

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني للنصر بقيادة مينيزيس، طلب تقييم 9 لاعبين من المعارين الموسم الماضي، لمعرفة إمكاناتهم خلال المعسكر الذي سيقام في بلغاريا لتحديد مصيرهم.

ووقع اختيار مينيزيس على كلًا من: "صالح الوحيمد، وليد العنزي، صالح آل عباس، عبد الفتاح آدم، نايف ألماس، حمد آل منصور، عبد الكريم المزيعل، سعود زيدان، أمين بخاري".

يذكر أن حارس المرمى أمين بخاري، لن يتمكن من الانضمام لمعسكر النصر، بسبب ارتباطه مع المنتخب السعودي الأولمبي، بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

ما هي العروض التي وصلت إلى النصر بشأن لاعبيه؟

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك بعض العروض التي وصلت إلى نادي النصر، أبرزها من الفتح للحصول على خدمات فراس البريكان، حيث طلبت إدارة العالم الحصول على 10 ملايين ريال للتنازل عنه.

كما تلقت إدارة النصر طلبًا من نادي الساحل للحصول على خدمات سامر المحيمد الذي يلعب في مركز المحور وعبد المجيد عباس الظهير الأيسر، ولم تقرر لإدارة موقفها حتى الآن.

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