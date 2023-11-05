الاستراتيجية تحكم .. قرار مفاجئ من ريال مدريد بشأن الصفقات الجديدة!

ريال مدريد يحدد موقفه بشأن الصفقات الجديدة

تنتظر جماهير ريال مدريد الإسباني بفارغ الصبر، إبرام صفقات جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي ينافس بقوة على صدارة الدوري الإسباني حاليًا.

وانتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، عن رغبة ريال مدريد في ضم عدد من اللاعبين خلال شتاء 2024، بناءً على رغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن أن ريال مدريد لا يضع في خططه ضم أي صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة بعدم ضم صفقات في منتصف الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن هناك ثقة كبيرة من الإدارة في الفريق المتواجد حاليًا رفقة أنشيلوتي، وأن الشائعات التي تحوم حول رغبة ريال مدريد في التعاقد مع لاعبين جدد، ما هي إلا تسريبات من وكلاء اللاعبين لمصالحهم فقط!

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وأما عن اللاعبين الراحلين، فأكدت الصحيفة على أنه لا يوجد أي تفكير في رحيل أي لاعب، حيث تلقى داني سيبايوس وناتشو عروضًا خلال الفترة الماضية، ولكن تم رفضها وفضّل الثنائي الاستمرار.