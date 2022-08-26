وأخيرًا برشلونة كامل العدد في الليجا

يقترب نادي برشلونة من حل أزمة تسجيل المدافع الفرنسي جول كوندي، بعد إعارة صامويل أومتيتي إلى ليتشي.

وفقًا لما أورده موقع "ذا أثلتيك" الأمريكي، أصبح برشلونة قادرًا على تسجيل كوندي في قائمته برابطة الليجا، بعدما كان يواجه صعوبات في تسجيل الصفقة بسبب سقف الرواتب.

جول كوندي انضم إلى برشلونة هذا الصيف قادمًا من نادي إشبيلية، ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ انطلاق الموسم الحالي بسبب عدم قدرة النادي الكتالوني على تسجيله لعدم الإمتثال للوائح اللعب المالي النظيف.

برشلونة يسجل كوندي

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن برشلونة يمكنه تسجيل المدافع الفرنسي بعدما قام بإعارة أومتيتي وتسجيل بابلو توري كلاعب في الفريق الرديف، إلى جانب تخفيض بعض رواتب اللاعبين، وتغيير في بنود المكافاءت ليتمكن البلوجرانا من تحسين وضعه الاقتصادي وتسجيل كوندي.

وبهذا يكون كوندي متاح للمشاركة مع برشلونة خلال مواجهة الفريق القادمة ضد بلد الوليد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة بلد الوليد مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني على ملعب سبوتيفاي كامب نو.