الأرجنتين وإيطاليا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث الكتابي المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين ضد إيطاليا في مباراة فيناليسيما 2022، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن

الأرجنتين 2 ×0 إيطاليا

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90+5' نهاية المباراة بفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف دون رد.

90+3' جووووووووووووووووووووووووول ديبالا يضيف الهدف الثالث لمنتخب بلاده، مجهود فردي من ميسي بانطلاقة رائعة، ليمرر الكرة إلى ديبالا الذي سدد الكرة بقوة في الشباك.

89' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

81' تراجع كبير من لاعبي إيطاليا وسط سيطرة واستحواذ من راقصي التانجو.

75' ربع ساعة تفصلنا على نهاية الشوط الثاني والمباراة.

66' طوفان هجمات من الأرجنتين بقيادة ميسي ودي ماريا بحثًا عن الهدف الثالث.

60' أووووووووووه دوناروما يتألق ويتصدى لتسديدة خطيرة من دي ماريا، كاد أن يضاعف بها النتيجة ويحولها إلى ركنية.

55' عشر دقائق من الشوط الثاني، ولا جديد سيطرة أرجنتينية على كافة أحداث اللقاء.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدفين دون رد.

45+1' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني لراقصي التانجو، تمريرة من لاوتارو وصلت إلى دي ماريا الذي وضع الكرة في الشباك.

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

38' سيطرة من لاعبي الأرجنتين في الدقائق الأخيرة.

33' محاولة من إيطاليا بتسديدة من باريلا، نجح مارتينيز في التصدي لها وتحويلها إلى ركنية.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول والنتيجة تشير إلى تقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

28' جووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح الأرجنتين، عرضية من الجانب الأيسر لعبها ميسي وصلت إلى لاوتارو الذي وضع الكرة في الشباك من لمسة واحدة.

16' انحصار اللعب في وسط الملعب وتبادل السيطرة بين لاعبي الفريقين.

6' ضغط أرجنتيني من البداية بحثًا عن هدف التقدم، وركلة حرة مباشرة لعبها ميسي مرت بسلام على مرمى الآتزوري.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأرجنتين:

التشكيل| 4-3-3

إيميليانو مارتينيز

نيكولاس تاجليافيكو – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – ناهول مولينا

رودريجو دي باول – جيوفاني لو سيلسو – جيدو رودريجيز

ليونيل ميسي - لاوتارو مارتينيز - آنخيل دي ماريا

تشكيل إيطاليا:

التشكيل| 4-3-3

جانلويجي دوناروما

جيوفاني دي لورينزو – جورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – إيمرسون باليمري

ماتيا بيسينا – جورجينو – نيكولو باريلا

فيديريكو بيرنارديسكي – أندريا بيلوتي – جياكومو راسبادوري

يستضيف ملعب ويمبلي مباراة عابرة للقارات تشهد مواجهة أبطال أوروبا وجهاً لوجه مع أبطال أمريكا الجنوبية هذا الصيف.

لأول مرة منذ 29 عامًا، ستخوض أفضل المنتخبات الوطنية في القارتين المنافسة على كأس أبطال "CONMEBOL-UEFA".

فازت الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا على الدنمارك في آخر نسخة للمسابقة في عام 1993، وأمام "الألبيسيليستي" الفرصة للفوز بها مرة أخرى هذا العام.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة منتخب الأرجنتين في مواجهة منتخب إيطاليا في مباراة فيناليسيما، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.