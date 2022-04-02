"الأخضر لن يلعب كأس العالم في قطر بل في السعودية"

أشاد الناقد الرياضي عادل المرضي بالروح الموجودة بين لاعبي المنتخب السعودي والتفافهم حول قميص المنتخب بقيادة سلمان الفرج ودعم اتحاد كرة القدم ووزارة الرياضة، وتوقع أن يُكلل جهد الجميع بإنجاز ملموس في كأس العالم 2022.

المنتخب السعودي تأهل لمونديال قطر بعد تصدره مجموعته في التصفيات الآسيوية بجدارة واستحقاق، لكن آماله في تكرار إنجاز كأس العالم 1994 بالصعود لدور الـ16 تعرض لضربة قوية بوقوعه في مجموعة صعبة جدًا ضمت بجانبه منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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المرضي أكد أن إقامة المونديال في قطر يُمثل فرصة كبيرة للمنتخب السعودي لتحقيق إنجاز مهم حيث يمنحه فرصة التمتع بدعم الجماهير واللعب في أجواء وبيئة قريبة عليه.

الناقد الرياضي وصف اللعب في الملاعب القطرية بأنها مثل اللعب في السعودية وبين جماهير الأخضر الوفية، بقوله في برنامج الحصاد الرياضي "المباريات ستكون في الملاعب القطرية وتلك جميعًا ستكون مثل ملعب الجوهرة، نظرًا لتقارب المناخ وقُربها من السعودية وقدرة الجمهور السعودي الانتقال إلى قطر بشكل سهل وتشجيع المنتخب".

"الأمر سيكون كأننا نلعب على أرضنا وبين جماهيرنا وذلك ليس غريبًا بالنظر لإقامة المونديال في الأراضي القطرية، بجانب أن روح المنتخب الرائعة تعطينا انطباعًا أنه منتخب الروح الواحدة وأن هناك عدالة بين اللاعبين، وقد رأينا كيف رئيس الاتحاد ووزير الرياضة يقفان في الخلف يحتفلان مع اللاعبين في تواضع كبير، كل هذا يعطينا تفاؤل كبير حول إمكانية تحقيق إنجاز مختلف عن المرات السابقة".

أتم "لن نرفع سقف الطموح كثيرًا، لكن أعتقد أنه من حقنا أن نُطالب على الأقل بالتأهل إلى دور الـ16".

يُذكر أن السعودية ستواجه الأرجنتين في افتتاح مشوار المونديال، ثم ستكون المباراة أمام بولندا وأخيرًا الختام ضد المكسيك.