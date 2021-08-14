الاختبار الأول .. ماذا قدم ماريجا مع الهلال أمام الطائي؟

من تفوق على الآخر، جوميس أم ماريجا؟

شهدت مباراة الهلال أمام الطائي، مشاركة النجم المالي موسى ماريجا لأول مرة بشكل رسمي مع الزعيم، بعد انضمامه للفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الهلال نجح في تحقيق الفوز على الطائي بهدف دون رد، في أولى مبارياته ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022.

المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق الهلال، منح الفرصة لماريجا من أجل المشاركة لأول مرة مع الزعيم كأساسي، بجوار زميله الفرنسي بافيتمبي جوميس.

ونستعرض سويًا، ما قدمه ماريجا في الظهور الأول له مع نادي الهلال، خلال مباراة الطائي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين..

ماذا قدم ماريجا في أول ظهور له مع الهلال؟

اللاعب المالي لعب بشكل أساسي، وتم تغييره في الدقيقة 67، وشارك بدلًا منه المهاجم صالح الشهري، الذي أحرز هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

ماريجا سدد 3 كرات، منهم كرة خارج المرمى، وكرتين تصدى لهم دفاع الطائي، ومرر الكرة 14 مرة، منهم 8 تمريرات صحيحة و6 تمريرات خاطئة.

موسى شارك في التحامين في الهواء وكانت الغلبة له فيهما، ولم تتح له أي فرص للتسجيل، كما أنه لم ينجح في صناعة أي فرصة لزملائه من أجل تسجيل أهدافًا.

ولم يظهر ماريجا بالمستوى المنتظر منه طوال المباراة، نظرًا للتكتل الدفاعي الذي ظهر عليه نادي الطائي، الذي دافع بكل قوة وأغلق المساحات أمامه.

هل تفوق جوميس مع ماريجا؟

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خاض الفرنسي بافيتمبي جوميس مباراة الطائي بأكملها، حيث لم يقم جارديم بتغييره، وسدد الكرة 6 مرات، منها 3 على المرمى، و2 خارج المرمى، وواحدة تصدى لها الدفاع.

أتيحت أمام جوميس فرصة واحدة من أجل التسجيل، ولكنه لم يستغلها، كما أنه صنع فرصة واحدة للتسجيل لم يتم استغلالها أيضًا، ومرر الكرة 6 مرات فقط، كلها تمريرات صحيحة بنسبة 100%.

ولمس المهاجم الفرنسي الكرة 19 مرة، ولعب كرة واحدة طولية، وشارك في التحامين هوائيين نجح في واحد منهما، قدم جوميس أداءً مميزًا طوال المباراة.

ومازال يفرض جوميس نفسه واحدًا ضمن العناصر الأساسية في تشكيلة نادي الهلال، بالرغم من التدعيمات التي قام بها الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.