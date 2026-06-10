اعتراضًا على شعار يرمز إلى الاحتلال الفرنسي .. فيفا يثير الجدل برفض اعتماد قمصان أحد منتخبات كأس العالم 2026

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الموافقة على قميص منتخب هايتي وطلب إجراء تعديلات عليه، في قرار مثير للجدل جديد قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ووفقاً لصحيفة "AS" الإسبانية، اعتبرت الفيفا أن أحد العناصر الظاهرة في التصميم يمكن تفسيره على أنه رسالة سياسية، وهو ما يتعارض مع لوائح البطولة.

يستعد منتخب هايتي لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة 3، التي تضم المنتخب المغربي، وسط جدل حول القميص الذي صممته شركة "سايتا" الكولومبية، والذي يحمل رسمًا لعلم أزرق وأحمر في مشهد يبدو أنه يمثل ثورة شعبية.

ورأت لجنة المراجعة التابعة للفيفا أن بعض تفاصيل التصميم لا تتوافق مع لوائح المسابقة، وطلبت إجراء تعديلات قبل الموافقة الرسمية على القميص للمشاركة في كأس العالم.

من جانبها، أكدت الشركة المسؤولة عن التصميم أن القميص لا يحمل أي دلالة سياسية، مشددة على أن التصميم تم إنشاؤه تكريماً للمواطنين الهايتيين الذين ساهموا في بناء مستقبل البلاد، ويتضمن إشارة تاريخية إلى معركة فيرتييه عام 1803، التي مهدت الطريق لاستقلال هايتي عن فرنسا.

وأضافت الشركة، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العلم الموجود في التصميم يمثل أول علم رفعته هايتي بعد تحريرها، ولا يحمل أي دلالات سياسية أو رسائل معاصرة.

جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار هذا الأمر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طرح بعض المستخدمين فرضيات تربط العلم الذي يظهر على القميص ببولندا، التي شارك جنودها في دعم استقلال هايتي خلال الحقبة الاستعمارية.

نشأ هذا الالتباس بسبب التشابه النسبي بين بعض الألوان المستخدمة في التصميم والعلم البولندي، على الرغم من أن هذا الأخير يتألف من اللونين الأبيض والأحمر، في حين أن علم هايتي التاريخي يعتمد على اللونين الأزرق والأحمر.

وأكدت الشركة المسؤولة عن التصميم، في تصريحات لوسائل الإعلام البولندية، أن الرمز الموجود على القميص لا علاقة له ببولندا، بل يمثل أول علم تاريخي لهايتي بعد الاستقلال في عام 1804.

لم يتم البت في موضوع القميص بعد

على الرغم من أن الاتحاد الهايتي والشركة المصنعة يدافعان عن المعاني التاريخية والثقافية للتصميم، إلا أن القرار النهائي بشأن الموافقة على القميص الرئيسي لم يتخذ بعد.

من ناحية أخرى، تظهر ألوان العلم التاريخي لهايتي بشكل أوضح في القميصين الاحتياطي والثالث للمنتخب، اللذين لم يواجهوا أي ملاحظات من الاتحاد الدولي حتى الآن.

ومن المتوقع أن تقرر الفيفا في الأيام المقبلة ما إذا كان القميص الأساسي سيتم اعتماده في نسخته الحالية أو بعد إدخال التعديلات اللازمة، قبل بدء منافسات كأس العالم 2026.