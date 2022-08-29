"الأجنبي الثامن إهدار للمال، أعيدوا النظر فورًا" .. رسالة نارية للاتحاد السعودي

اتحاد كرة القدم السعودي زاد عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 هذا الموسم في الدوري السعودي

هاجم الناقد الرياضي جمال عارف قرار اتحاد كرة القدم السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي إلى 8 لكل نادٍ، واصفًا إياه بإهدار لأموال الأندية.

عارف لم يُهاجم القرار تحديدًا، والذي أثني عليه العديد من المحللين والنقاد والمتابعين، بل انتقد آلية تنفيذه بتحديد عدد اللاعبين المتواجدين في قائمة الفريق لأي مباراة بـ7 أجانب فقط.

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اتحاد الكرة كان قد زاد عدد اللاعبين الأجانب المتاح لأي نادٍ قيدهم في قائمته المحلية إلى 8 لكن بشرط وجود 7 فقط في قائمة المباراة واستبعاد اللاعب الثامن تمامًا، حتى من دكة البدلاء.

Shahid

عارف انتقد تلك الآلية ووجه رسالة نارية لاتحاد كرة القدم السعودي طالبهم خلالها بالتراجع عن الأمر والسماح للاعب الأجنبي الثامن بالتواجد في قائمة المباراة، ولو حتى على مقاعد البدلاء لاستخدامه خلال اللقاء.

إذ كتب عبر تويتر "أستغرب أن يسمح اتحاد الكرة بلاعب ثامن ويفرض على الأندية عدم مشاركته حتى لو في دكة البدلاء. هي الأندية ناقصة هدر أموال. لاعب يكلف الملايين ولا يشارك ويبقى خارج الفريق. أعيدوا النظر فورًا".

يُشار إلى أن الموسم الجديد من الدوري السعودي انطلق الأسبوع الماضي، وخلاله حققت أندية الهلال والاتحاد والنصر والشباب انتصارات مقنعة، مما يُبشر بموسم شرس جدًا خاصة على الصعيد التنافسي.