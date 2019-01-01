الاجتماع الفني لبرانكو يحسم مصير مشاركة البلايلي أمام الوحدة

الأهلي يواجه نظيره الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ظهر الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة، في تدريبات الفريق لأول مرة بعد وصوله إلى السعودية مؤخرًا من أجل بدء مشواره.

وكان أهلي جدة قد أعلن عن التعاقد مع البلايلي، ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية، تدعيمًا لصفوفه من أجل موسم قوي جديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب شارك في التدريبات لأول مرة عقب العودة من فترة التوقف الدولي مع المنتخب الجزائري.

وأشارت التقارير أن اللاعب دخل حسابات برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للأهلي وضمه لقائمة مباراة الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت الصحيفة أن الاجتماع الفني لبرانكو قبل المباراة سيكون خلالها مصير مشاركة البلايلي من عدمها أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري.

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ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على نظيره الوحدة، من أجل الحفاظ على حظوظه في التواجد بالمنطقة الأمامية في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.