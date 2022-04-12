الأخبار المباريات
دوري روشن السعودي

الاتهامات تحاصر أبو بكر في السعودية: "لا بد أن يحاسب بعد تألقه في المونديال!"

زهيرة عادل
1:47 م غرينتش+2 4‏/12‏/2022
Vincent Aboubakar, Cameroon
هدفان لأبو بكر مع النصر خلال 671 دقيقة، ومثلهما مع الكاميرون خلال 141 دقيقة فقط!

يبقى لغز الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي، قائمًا بعد كل مشاركة له مع منتخب بلاده، والتي كان آخرها في كأس العالم قطر 2022.

المنتخب الكاميروني ودع المونديال من دور المجموعات، لكنه حقق فوزًا تاريخيًا في الجولة الأخيرة أمام البرازيل بهدف وحيد، سجله أبو بكر، من ضمن هدفين للاعب في البطولة بشكل عام.

وظهر فينسنت بمستوى مميز في المونديال، ليواصل تألقه مع الكاميرون، إذ كان أيضًا هدفًا لكأس أمم إفريقيا 2021 في بداية العام الجاري، في حين يقدم أداءً متواضعًا مع النصر.

هذا التألق دفع الإعلامي عايد الرشيدي للمطالبة بضرورة محاسبته في النادي السعودي، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "لا ننكر أن أبو بكر لاعب مميز، لكنه أناني، لم يخدم ناديه من أجل المشاركة في كأس العالم، لم يقدم المستوى المطلوب حتى في التدريبات، هو يعلم أن هذا المونديال الأخير له، فأبدع، أما ناديه الذي منحه الفرصة كي يبرز ويحقق النتائج، لم يقدم له 10% في الموسم الجاري مما قدمه في المونديال".

وأضاف: "لا بد أن يتم محاسبة أبو بكر، يجب أن يحاسب، في أمم إفريقيا كان الهداف، مدرب النصر جارسيا لا يمكن أن يكون لديه لاعب مميز ولا يشركه، جارسيا كان يدفع به احتياطيًا، لأنه يرى أنه غير مجدٍ، والآن اللاعب نجم مع منتخب بلاده ويسجل كل مباراة، النصر تعاقد معه ومنحه الرواتب، قدم ما عليك، لكن أبو بكر اختار أن يشارك في المونديال، وأغفل النادي وجماهير حقه، كان يحاول ألا يصاب مع النصر قبل كأس العالم ولا يلعب بشكل جيد، ما حدث ليس عدم توفيق، والدليل أن اللاعبين حول أبو بكر في النصر أفضل من اللاعبين حوله في منتخب الكاميرون".

يذكر أن أبو بكر سجل هدفين مع العالمي في الموسم الجاري من دوري روشن خلال 671 دقيقة، فيما سجل مثلهما مع الكاميرون في المونديال خلال 141 دقيقة.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (العربي):. المعلومات الواردة في Goal (العربي) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (العربي)