الاتهامات تحاصر أبو بكر في السعودية: "لا بد أن يحاسب بعد تألقه في المونديال!"

هدفان لأبو بكر مع النصر خلال 671 دقيقة، ومثلهما مع الكاميرون خلال 141 دقيقة فقط!

يبقى لغز الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم النصر السعودي، قائمًا بعد كل مشاركة له مع منتخب بلاده، والتي كان آخرها في كأس العالم قطر 2022.

المنتخب الكاميروني ودع المونديال من دور المجموعات، لكنه حقق فوزًا تاريخيًا في الجولة الأخيرة أمام البرازيل بهدف وحيد، سجله أبو بكر، من ضمن هدفين للاعب في البطولة بشكل عام.

وظهر فينسنت بمستوى مميز في المونديال، ليواصل تألقه مع الكاميرون، إذ كان أيضًا هدفًا لكأس أمم إفريقيا 2021 في بداية العام الجاري، في حين يقدم أداءً متواضعًا مع النصر.

هذا التألق دفع الإعلامي عايد الرشيدي للمطالبة بضرورة محاسبته في النادي السعودي، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي": "لا ننكر أن أبو بكر لاعب مميز، لكنه أناني، لم يخدم ناديه من أجل المشاركة في كأس العالم، لم يقدم المستوى المطلوب حتى في التدريبات، هو يعلم أن هذا المونديال الأخير له، فأبدع، أما ناديه الذي منحه الفرصة كي يبرز ويحقق النتائج، لم يقدم له 10% في الموسم الجاري مما قدمه في المونديال".

وأضاف: "لا بد أن يتم محاسبة أبو بكر، يجب أن يحاسب، في أمم إفريقيا كان الهداف، مدرب النصر جارسيا لا يمكن أن يكون لديه لاعب مميز ولا يشركه، جارسيا كان يدفع به احتياطيًا، لأنه يرى أنه غير مجدٍ، والآن اللاعب نجم مع منتخب بلاده ويسجل كل مباراة، النصر تعاقد معه ومنحه الرواتب، قدم ما عليك، لكن أبو بكر اختار أن يشارك في المونديال، وأغفل النادي وجماهير حقه، كان يحاول ألا يصاب مع النصر قبل كأس العالم ولا يلعب بشكل جيد، ما حدث ليس عدم توفيق، والدليل أن اللاعبين حول أبو بكر في النصر أفضل من اللاعبين حوله في منتخب الكاميرون".

🗣 عايد الرشيدي :

أبو بكر لاعب مميز لكن أناني ولم يخدم ناديه من أجل المشاركة في كاس العالم ..

الحصاد الرياضي ...

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب ) @ayed7171 pic.twitter.com/yMjLgXh4lX — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 3, 2022

يذكر أن أبو بكر سجل هدفين مع العالمي في الموسم الجاري من دوري روشن خلال 671 دقيقة، فيما سجل مثلهما مع الكاميرون في المونديال خلال 141 دقيقة.