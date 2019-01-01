الاتفاق ينهي اتفاقه لضم السنغالي دوكارا

الاتفاق يسعى لمواصلة تدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

نجح نادي الاتفاق السعودي في التعاقد مع لاعب أجنبي لتدعيم هجومه خلال الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الاتفاق قد تعاقد مع بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تدعيم الفريق للظهور بشكل جيد في الموسم الجديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتفاق حصل على توقيع السنغالي سليمان دوكارا عبر البريد الإلكتروني خلال الساعات الماضية.

وأشارت التقارير أن اللاعب سيدعم هجوم الاتفاق في الموسم الجديد، حيث تضع إدارة الإتي أملًا كبيرًا على المهاجم السنغالي في الموسم الجديد.

وكان دوكارا قد أبلغ الاتفاق بفسخ تعاقده مؤخرًا مع أنطاليا سبور التركي، ليكون لاعبًا حرًا والانتقال للاتفاق وتدعيمه في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن في حالة إتمام التعاقد مع دوكارا من المحتمل عدم ضم فخر الدين بن يوسف للقائمة في الموسم الجديد لعدم اقتناع خالد العطوي بإمكانياته.