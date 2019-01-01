الاتفاق يكشف موعد عودة مبولحي

مبولحي خضع لجراحة بعد الإصابة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف نادي الاتفاق السعودي، برئاسة خالد الدبل، نتيجة جراحة الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الفريق، الذي خضع لها خلال الفترة الأخيرة.

وكان مبولحي قد تعرض لإصابة قوية في إصبعه الإبهام بعد الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا، وأجرى الجراحة في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس.

ونشر نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن العملية تمت بنجاح وسيخضع الحارس لبرنامج تأهيلي في الفترة المقبلة.

وجاء بيان النادي على النحو التالي: "أجرى حارس الاتفاق رايس مبولحي عملية جراحية في إصبع الإبهام في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس تكللت بالنجاح، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي يستغرق 6 أسابيع قبل عودته للملاعب".

ويستعد الاتفاق لمواجهة القادسية، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس المقبل على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

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ويحتل نادي الاتفاق المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة بعد 24 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 وتعادل في 8 وتلقى 9 هزائم.