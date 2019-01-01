الاتفاق يقرر الاستئناف ضد إيقاف أليمان 5 مباريات

بعد قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب الأوروجوياني، الاتفاق يستئنأف على القرار

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

بدأت إدارة نادي الاتفاق، إجراءات رفع استئناف ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي، الخاصة بإيقاف اللاعب الأوروجوياني برايان أليمان.

لجنة الانضباط قررت إيقاف أليمان لمدة 5 مباريات، وإلزامه دفع غرامة 20 ألف ريال، بسبب استخدامه القوة المفرطة ضد لاعب منافس وإصابته في مناطق حساسة، خلال مباراة أحد بالدوري السعودي.

خلال بيان رسمي نشره الاتفاق عبر موع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوكلت إدارة النادي محاميًا مختصًا لإعداد مسودة الاستئناف، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية للقرار.

📰 الاتفاق يستأنف عقوبة أليمان pic.twitter.com/cxswYYPCcH — نادي الاتفاق (@Ettifaq) February 6, 2019

إدارة نادي الاتفاق أكدت ثقتها الكبيرة في اللجان القضائية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، والكوادر الوطنية التي تعمل في هذه اللجان.

عقوبة لجنة الانضباط، جاءت بعد طرد أليمان بشكل مباشر، بعدما أصاب المنافس في مناطق حساسة، بدون كرة، حيث أن القرار قابل للاستئناف، وفق المادة 139 من اللائحة.